На организацию фестиваля самодеятельного творчества «Форпост» выделят 610 тысяч рублей

На организацию фестиваля самодеятельного творчества «Форпост» выделят 610 тыс. рублей. В настоящее время тендер находится на этапе подачи заявок. Заказчиком услуг является Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка.

Исполнитель заказа обязуется провести мероприятие не ранее 1 сентября, но не позднее 30 ноября 2024 года. Продолжительность фестиваля — два дня. Согласно документу, исполнение контракта будет окончено 31 декабря нынешнего года.

В течение обозначенного времени подрядчик обязуется оказать услуги по предоставлению места проведения фестиваля, размещению участников, поставке продукции общественного питания и обслуживанию торжественных мероприятий. Также исполнитель заказа должен заняться разработкой программы и сценария проведения мероприятия, оказанием услуг по разработке сценария фестиваля, по режиссерско-постановочной работе, по проведению и обслуживанию гала-концерта.

Напомним, Нижнекамский район выделит 2 млн на звуковое обеспечение мероприятия на 9 Мая. Срок исполнения обязательств наступает с даты заключения контракта до 31 декабря 2024 года. Заказчиком тендера выступает исполком района.

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Разиль Самигуллин