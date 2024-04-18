Московский городской суд оставил в силе штраф музыканту Андрею Макаревичу*
Московский городской суд утвердил административное наказание музыканту Андрею Макаревичу*. Постановление о назначении штрафа в размере 35 000 рублей осталось без изменений, апелляционная жалоба заявителя не была удовлетворена.
Андрей Макаревич* обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».
Напомним, постановлением Пресненского районного суда города Москвы российский журналист Алексей Пивоваров* признан виновным в совершении административного правонарушения в связи с нарушением порядка деятельности иностранного агента.
*признан иноагентом на территории РФ.
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