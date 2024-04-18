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Московский городской суд оставил в силе штраф музыканту Андрею Макаревичу*

10:06, 18.04.2024

Московский городской суд утвердил административное наказание музыканту Андрею Макаревичу*. Постановление о назначении штрафа в размере 35 000 рублей осталось без изменений, апелляционная жалоба заявителя не была удовлетворена.

Андрей Макаревич* обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

Напомним, постановлением Пресненского районного суда города Москвы российский журналист Алексей Пивоваров* признан виновным в совершении административного правонарушения в связи с нарушением порядка деятельности иностранного агента.

*признан иноагентом на территории РФ.

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Разиль Самигуллин
Общество

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