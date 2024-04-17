Более 100 тысяч казанцев прошли диспансеризацию с начала года

В управлении здравоохранения МЗ РТ по городу сообщили, что на 11 апреля более 101,1 тысячи казанцев прошли плановую диспансеризацию, а более 36,1 тысячи горожан — профилактические осмотры. Углубленной диспансеризацией взрослого населения охвачено почти 44 тысячи человек.

Пройти диспансеризацию в 2023 году могут граждане, которые родились в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 и 2006 годах. Записываться на проверку здоровья можно через портал госуслуг РФ или в поликлинике по месту жительства. Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис. Работающим гражданам для прохождения диспансеризации предоставляется выходной день с сохранением заработной платы.

Диспансеризация проводится в несколько этапов. На первом этапе проводится скрининг, чтобы выявить признаки хронических неинфекционных заболеваний и факторы риска их развития. Второй этап проводится при выявлении медицинских показаний к дополнительным обследованиям для уточнения диагноза.

Регулярные обследования позволяют выявить различные заболевания, в том числе злокачественные опухоли на ранней стадии. В 90% случаев победить заболевание можно именно на этой стадии. Диспансеризация — отличная возможность проконсультироваться со специалистами по поводу тревожащих симптомов. Главное — не заниматься самолечением, которое может быть безрезультатным.

Напомним, правительство России формирует «санитарный щит» для защиты страны от эпидемий. В рамках данного проекта разрабатываются новые методы диагностики заболеваний, создаются центры и мобильные лаборатории, а также налаживается производство всех необходимых реактивов на территории России.

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Разиль Самигуллин