За минувшую неделю в центр следственного комитета поступило более 7500 обращений и звонков

Информационный центр Следственного комитета России подвел промежуточные итоги работы. За прошедшую неделю в центр поступило 7507 обращений и звонков. Из них:

1889 — через Telegram;

4850 — через «ВКонтакте»;

31 — через «Одноклассники»;

17 — через «Дзен»;

720 — на единую многоканальную телефонную линию.

— Больше всего пользователей волновали вопросы, связанные с противоправными действиями мигрантов, нарушением жилищных и социальных прав граждан, нарушением прав инвалидов, пенсионеров и несовершеннолетних, а также с рассмотрением ранее поданных обращений в органах СК России и несогласием с их решениями, — сообщил комитет.

По сообщениям, поступившим в Информационный центр СК России, за неделю было проведено 437 личных приемов, организовано 17 процессуальных проверок и возбуждено 20 уголовных дел.

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Олег Исаков