В школах России могут появиться новые спортивные занятия

С 1 сентября уроки физкультуры в школах России дополнятся новыми внеурочными модулями. Занятия будут факультативными. Теперь школьники смогут посещать уроки по гольфу, биатлону, хоккею на траве, скалолазанию, теннису и другим видам спорта. Выбор конкретных занятий будет зависеть от интереса детей и наличия необходимого инвентаря. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

В ведомстве пояснили, что решение о выборе того или иного модуля для дополнительных и внеурочных занятий принимает сама школа, учитывая свои возможности, интересы учеников и их родителей.

Новые модули позволят сделать преподавание физкультуры более гибким. В регионах, где выпадает много снега, лыжная подготовка может быть организована в образовательных учреждениях. А в других регионах альтернативой лыжной подготовке могут стать тренировки по легкой атлетике, плаванию или гимнастике. Напомним, с 1 сентября 2024 года в школах России для учеников старших классов в рамках внеурочных занятий или внеклассной работы будет введен предмет «Семьеведение».

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Разиль Самигуллин