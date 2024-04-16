Бывшего замруководителя исполкома Мамадышского района осудят за получение незаконного денежного вознаграждения

Бывшего заместителя руководителя исполкома Мамадышского района осудят за получение незаконного денежного вознаграждения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса «получение взятки». Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что в январе 2023 года один из сотрудников исполкома сообщил знакомому, что тот может подать в отдел социальной зашиты заявление на получение единовременной выплаты для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в виде штукатурных работ.

При этом в случае передачи через него незаконного денежного вознаграждения он гарантированно и беспрепятственно получит максимальную выплату в размере 350 тысяч рублей. В дальнейшем гражданин подал в отдел социальной защиты заявление о выделении средств, а также бизнес-план, в который включил перечень строительных инструментов, необходимых для начала работ. Помимо этого, через посредника он передал обвиняемому 25 тысяч рублей за положительное решение вопроса. В результате в последующем решении комиссии мужчине были предоставлены 350 тысяч рублей.

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Разиль Самигуллин