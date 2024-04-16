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Сегодня в Казани ожидается дождь с грозой

07:15, 16.04.2024
Сегодня в Казани ожидается дождь с грозой
Фото: Реальное время

В Казани во вторник, 16 апреля, ожидается пасмурная погода и дождь, возможна гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +5 до +11 градусов. Ветер западный с порывами от 5 до 12 м/с, предупреждает МЧС.

По Республике Татарстан прогнозируется от +5 до +12 градусов. Локально возможны грозы и ветер до 25 м/с.

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