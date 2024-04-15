В России могут ввести целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов и шампуров

Фото: Максим Платонов

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец выступил с инициативой введения целевого сбора на утилизацию мангалов, шампуров и других товаров для приготовления шашлыков на природе, сообщили RT.

По мнению общественного деятеля, наступающий сезон откроет традиционный вид досуга миллионов россиян — отдых с шашлыками на свежем воздухе. При этом некоторые граждане оставляют на месте отдыха использованные металлические мангалы, купленные в магазине.

— Разумеется, большинство отдыхающих ведут себя на природе ответственно и стараются оставлять место отдыха чистым и прибранным. Однако недобросовестное меньшинство мусорит в таких объемах, что создается реальная опасность экологической катастрофы, — отметил Роман Корниец в обращении к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.

Инициатива предполагает оценку идеи о внедрении в России целевого сбора, который может быть включен в розничную стоимость товаров и направлен исключительно на их утилизацию.

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Олег Исаков