Две структуры Минобороны разбирались в арбитраже Татарстана из-за долга по теплоснабжению

Фото: Татьяна Демина

Недавно в Арбитражном суде Татарстана прошло разбирательство двух структур Министерства обороны России: ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» обратилось с иском к ФГАУ «Центральное управление жилищно-социальной инфраструктуры (комплекса)» («Росжилкомплекс»). Причиной спора стал долг ответчика за теплоснабжение общежития в военном городке Казани.

Как следует из материалов дела, «Росжилкомплекс» создан приказом Минобороны в 2020 году. В его обязанности входит содержание имущества, находящегося в государственной собственности и закрепленного за министерством.

В мае 2022 года между истцом и ответчиком заключен договор, согласно которому «Центральное жилищно-коммунальное управление» обязуется подавать тепловую энергию или теплоноситель определенного качества. Подаваться энергия должна в дом, расположенный в казанском военном городке.

В ноябре 2023 года истцом ответчику оказаны услуги на сумму в 95 798 рублей 43 копейки, что подтверждается подписанным актом об оказании услуг. Как следует из решения суда, указанную сумму «Росжилкомплекс» не оплатил, что и послужило основанием для обращения в Арбитражный суд Татарстана. Кроме того, истец потребовал взыскать с ответчика 2,8 тысячи рублей неустойки за период с 16 декабря 2023 года по 24 января 2024-го с указанием на продолжение начисления пени с 25 января.

«Доводы ответчика, изложенные в отзыве на иск, судом отклоняются», — указано в решении арбитража. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Ответчик факт поставки тепловой энергии и ее объем не оспорил, доказательств оплаты долга в размере 95 798 руб. 43 коп. не представил, указав в отзыве, что истец вправе предъявить требование к непосредственным нанимателям жилых помещений, — указано в решении Арбитражного суда Татарстана.

Кроме этого, ответчик заявил ходатайство об уменьшении размера неустойки, так как посчитал, что ее размер несоразмерен последствиям нарушения договора. Суд эту позицию не поддержал. Отказал арбитраж Татарстана и в доводе о том, что истец должен взыскивать задолженность непосредственно с нанимателей жилья, а не с управляющей компании в лице «Росжилкомплекса».

В итоге Арбитражный суд Татарстана полностью удовлетворил исковые требования. С «Росжилкомплекса» взыскали 95,8 тысячи рублей задолженности, 2,8 тысячи — неустойки за указанные выше даты с доначислением пени по день фактической оплаты долга.

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Артем Гафаров