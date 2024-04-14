«Рубин» проиграл «Крыльям Советов» и опустился на 9-е место в таблице РПЛ

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» завершился поражением для последних. Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена» («Самара Арена»).

Счет был открыт на 9-й минуте встречи — полузащитник хозяев Юрий Горшков забил первый гол. В конце матча вратарь «Рубина» Юрий Дюпин побежал в штрафную хозяев, чтобы сравнять счет, но самарцы перехватили мяч и забили ответный гол — Владимир Хубулов отправил мяч в пустые ворота.

После 23 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 36 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице. «Рубин» после аналогичного количества игр заработал 32 очка и оказался на девятой строчке.

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Рената Валеева