Гидрометцентр Татарстана предупредил о грозе и сильном ветре 15 апреля

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана объявило консультацию-предупреждение об интенсивности метеорологических явлений в период с 08:00 до 22:00 15 апреля.

На территории республики, включая Казань, местами ожидается гроза. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15—20 метров в секунду, а локально — до 23 метров в секунду.

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Рената Валеева