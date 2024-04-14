Абаскаль покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Спартак»

Фото: Динар Фатыхов

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила об увольнении главного тренера команды, испанца Гильермо Абаскаля.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года и в прошлом сезоне привел команду к бронзовым медалям чемпионата России.

К ответному матчу полуфинала «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России против петербургского «Зенита» команду будет готовить Владимир Слишкович. Боснийский специалист ранее входил в тренерский штаб Абаскаля, а встреча пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.

Напомним, 22 марта главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покинул команду после провального выступления в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне 2023/24.

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Рената Валеева