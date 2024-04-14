В Саратове исполнилось 100 лет легендарной регулировщице Победы Марии Лиманской

Фото: предоставлено МВД России

В Саратовской области чествуют Марию Филипповну Лиманскую, легендарную регулировщицу Победы, которую также называют «Бранденбургской мадонной».

Со столетним юбилеем Марию Филипповну поздравил генерал-лейтенант полиции Николай Ситников от лица руководства и всего личного состава ГУ МВД России по Саратовской области. Он пожелал юбилярше бодрости, оптимизма и крепкого здоровья.

Во время поздравления в теплой душевной атмосфере прозвучали воспоминания о прошлом, а также были обсуждены насущные вопросы и предложена помощь в их решении. предоставлено МВД России

«Такие люди как Мария Филипповна — достояние нашей страны, а еще это пример для подражания в том, как надо жить, трудиться, воевать за Родину и любить родную землю. Сотрудники областной полиции всегда рады таким урокам, пользуются возможностью пообщаться с человеком-легендой, навещают, поздравляют со знаменательными датами», — пишут в telegram-канале «МВД России».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева