Следственный комитет России принял более 600 обращений за сутки
За прошедшие сутки в Информационный центр СК России поступило более 600 обращений от граждан. Из них 106 обращений поступило на единую многоканальную телефонную линию, а 510 — через социальные сети.
Чаще всего в Следственный комитет обращались граждане из следующих регионов:
- Москва — 57 обращений;
- Московская область — 43 обращения;
- Санкт-Петербург — 41 обращение;
- Краснодарский край — 33 обращения;
- Республика Татарстан — 21 обращение.
Вопросы, с которыми обращались граждане, чаще всего касались следующих сфер:
- миграция;
- спецоперация и поддержка участников СВО и членов их семей;
- долевое строительство;
- жилищные права сирот;
- права несовершеннолетних;
- медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами;
- социальные вопросы;
- права жильцов аварийных домов;
- ЖКХ.
В СК приняты следующие меры:
- дано разъяснений и консультаций — 375;
- сформировано и организовано рассмотрение обращений — 241;
- организовано личных приемов — 75,
- обработано комментариев в публичном пространстве — 415.
Ранее жители Казани и Зеленодольского района Татарстана вновь обратились в Информационный центр СК России с жалобами на загрязнение воздуха. Сообщения о проблеме поступили из жилого комплекса «Салават купере», а также из Московского и Авиастроительного районов Казани.
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