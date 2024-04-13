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Следственный комитет России принял более 600 обращений за сутки

15:05, 13.04.2024

За прошедшие сутки в Информационный центр СК России поступило более 600 обращений от граждан. Из них 106 обращений поступило на единую многоканальную телефонную линию, а 510 — через социальные сети.

Чаще всего в Следственный комитет обращались граждане из следующих регионов:

  • Москва — 57 обращений;
  • Московская область — 43 обращения;
  • Санкт-Петербург — 41 обращение;
  • Краснодарский край — 33 обращения;
  • Республика Татарстан — 21 обращение.

Вопросы, с которыми обращались граждане, чаще всего касались следующих сфер:

  1. миграция;
  2. спецоперация и поддержка участников СВО и членов их семей;
  3. долевое строительство;
  4. жилищные права сирот;
  5. права несовершеннолетних;
  6. медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами;
  7. социальные вопросы;
  8. права жильцов аварийных домов;
  9. ЖКХ.

В СК приняты следующие меры:

  • дано разъяснений и консультаций — 375;
  • сформировано и организовано рассмотрение обращений — 241;
  • организовано личных приемов — 75,
  • обработано комментариев в публичном пространстве — 415.

Ранее жители Казани и Зеленодольского района Татарстана вновь обратились в Информационный центр СК России с жалобами на загрязнение воздуха. Сообщения о проблеме поступили из жилого комплекса «Салават купере», а также из Московского и Авиастроительного районов Казани.

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Разиль Самигуллин
Общество

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