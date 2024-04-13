Следственный комитет России принял более 600 обращений за сутки

За прошедшие сутки в Информационный центр СК России поступило более 600 обращений от граждан. Из них 106 обращений поступило на единую многоканальную телефонную линию, а 510 — через социальные сети.

Чаще всего в Следственный комитет обращались граждане из следующих регионов:

Москва — 57 обращений;

Московская область — 43 обращения;

Санкт-Петербург — 41 обращение;

Краснодарский край — 33 обращения;

Республика Татарстан — 21 обращение.

Вопросы, с которыми обращались граждане, чаще всего касались следующих сфер:

миграция; спецоперация и поддержка участников СВО и членов их семей; долевое строительство; жилищные права сирот; права несовершеннолетних; медицинское обслуживание и обеспечение лекарствами; социальные вопросы; права жильцов аварийных домов; ЖКХ.

В СК приняты следующие меры:

дано разъяснений и консультаций — 375;

сформировано и организовано рассмотрение обращений — 241;

организовано личных приемов — 75,

обработано комментариев в публичном пространстве — 415.

Ранее жители Казани и Зеленодольского района Татарстана вновь обратились в Информационный центр СК России с жалобами на загрязнение воздуха. Сообщения о проблеме поступили из жилого комплекса «Салават купере», а также из Московского и Авиастроительного районов Казани.

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Разиль Самигуллин