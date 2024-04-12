Глава СК запросил доклад расследования о загрязнении воздуха в «Салават купере» и других районах Казани

Жители Казани и Зеленодольского района Татарстана вновь обратились в Информационный центр СК России с жалобами на загрязнение воздуха. Сообщения о проблеме поступили из жилого комплекса «Салават купере», а также из Московского и Авиастроительного районов Казани.



Авторы обращений жалуются на нарушения при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов УК «ПЖКХ», которые, предположительно, и стали причиной загрязнения воздуха. Местные жители отмечают, что ситуация негативно сказывается на их самочувствии.

На качество воздуха жители «Салават купере» жалуются давно — обращались к экологам, санврачам и в другие надзорные службы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.

В СУ СК России по Республике Татарстан расследуется уголовное дело. Теперь председатель Следственного комитета запросил у руководителя следственного управления Валерия Липского повторный доклад о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева