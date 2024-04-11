Правительство расширило территорию опережающего развития «Забайкалье»

Территория опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» будет расширена. Это позволит реализовать один из инвестпроектов и подготовить новые площади для выращивания рапса, подсолнечника, овса, льна, пшеницы и других масличных и зерновых культур. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В состав ТОР войдут участки общей площадью 78,8 тыс. га в шести районах Забайкальского края. Объем частных инвестиций в проект составит около 580 млн рублей. Новое сельхозпроизводство позволит создать около 170 рабочих мест.

Ранее правительство России поддержало инициативу по созданию трех новых и расширению двух действующих особых экономических зон (ОЭЗ). Инвестиции в новые ОЭЗ составят почти 59 млрд рублей.

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Разиль Самигуллин