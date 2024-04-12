Ливанское движение «Хезболла» выпустило ракеты по позициям Израильской армии
Ливанское движение «Хезболла» выпустило ракеты по позициям Израильской армии, сообщает РИА "Новости".
Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, зафиксировано порядка 40 пусков со стороны Ливана.
Также сообщается, что со стороны Израиля в результате обстрела пострадавших не зафиксировано.
По сообщению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), было зафиксировано около 40 пусков ракет с территории Ливана. Часть из них была перехвачена системой противовоздушной обороны, остальные упали на открытой местности. ЦАХАЛ, в ответ на действия Ливана, также нанес ракетные удары по объектам «Хезболлы».
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