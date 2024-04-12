«Нефтяник» объявил состав на шестой матч в серии с «Рубином»

Главный тренер альметьевского «Нефтяника» Артем Анисимов внес изменения в состав своей команды на домашний матч с «Рубином». Поединок пропустят защитник Всеволод Альметкин, вместо него выйдет на лед Николай Глухов.

«Нефтяник» огласил следующую заявку на матч:



Вратари: Артур Ахтямов (Евгений Киселев);

Николай Глухов — Никита Евсеев, Иван Емец — Артем Воронин (а) — Михаил Мокин (к);

Камиль Фазылзянов — Александр Сумин, Данил Гизатуллин — Александр Локтев — Ислам Хасанов (а);

Денис Цуканов — Степан Терехов, Кирилл Крутов — Денис Комков — Артур Бровкин;

Семен Ионов — Искандер Мулюков, Максим Быков — Дмитрий Кателевский — Семен Терехов.



Матч между командами в рамках серии плей-офф ВХЛ пройдет в 18.30 во дворце спорта «Юбилейный» в Альметьевске. Серия длится до четырех побед.

В серии ведет татарстанская команда со счетом 3:2. Прошлый матч подопечные Артема Анисимова выиграли на гостевой площадке со счетом 7:3. Команда в шаге от выхода в финал Кубка Петрова.



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Олег Исаков