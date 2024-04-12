Жители ПФО в 2023 году потратили 6,8 млрд на лечение домашних животных

Согласно результатам исследования, проведенного компанией RNC Pharma, россияне потратили на профилактику и лечение болезней домашних питомцев 41,7 млрд рублей.

Лидером по объему услуг стал Приволжский федеральный округ, на который пришлось 16,4% от общего объема. Жители округа потратили 6,8 млрд рублей на ветеринарные услуги.

Средние затраты одного человека на ветеринарные услуги составили в 2023 году около 285 рублей, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. Доля ветеринарных услуг в общем объеме платных услуг, оказываемых в стране, увеличилась с 0,2% в 2022 году до 0,3% в прошлом.



Среди всех регионов Москва лидирует по объему расходов в этой категории — на столицу приходится более 11% рынка платных ветеринарных услуг (4,7 млрд руб.), на Московскую область — около 8% (3,3 млрд руб.). Общий объем услуг, оказанных в сфере ветеринарии в России, составил 41,7 млрд рублей, увеличившись на 18% относительно 2022 года и на 50% по сравнению с 2021 годом.

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Рената Валеева