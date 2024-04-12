В Казани увеличат количество «умных светофоров»

Фото: Максим Платонов

В этом году в Казани еще 13 светофорных объектов подключат к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД). В результате общее количество «умных» светофоров достигнет 232 из 475.

Модернизация затронет следующие участки:

ул. Бутлерова, 56;

ул. Вересаева, 1а;

перекресток улиц Г. Тукая и Ф. Карима;

ул. Восстания, 105;

пересечение улиц К. Маркса и Миславского;

пересечение улиц К. Маркса и К. Фукса;

пересечение улиц Качалова и Шаляпина;

перекресток улиц Островского и Суконной;

ул.Островского, 57а;

пересечение улиц Пржевальского и Лукина;

остановка «Улица Серова» на ул. Серова;

мечеть «Ярдэм» на ул. Серова, 2;

пересечение улиц Ударной и Сахалинской.

АСУДД позволяет рационально распределять транспортные потоки на дорогах в зависимости от их интенсивности. Использование системы — один из способов ускорить и упорядочить автодвижение в городе.

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Анастасия Фартыгина