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В Казани увеличат количество «умных светофоров»

09:20, 12.04.2024
В Казани увеличат количество «умных светофоров»
Фото: Максим Платонов

В этом году в Казани еще 13 светофорных объектов подключат к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД). В результате общее количество «умных» светофоров достигнет 232 из 475.

Модернизация затронет следующие участки:

  • ул. Бутлерова, 56;
  • ул. Вересаева, 1а;
  • перекресток улиц Г. Тукая и Ф. Карима;
  • ул. Восстания, 105;
  • пересечение улиц К. Маркса и Миславского;
  • пересечение улиц К. Маркса и К. Фукса;
  • пересечение улиц Качалова и Шаляпина;
  • перекресток улиц Островского и Суконной;
  • ул.Островского, 57а;
  • пересечение улиц Пржевальского и Лукина;
  • остановка «Улица Серова» на ул. Серова;
  • мечеть «Ярдэм» на ул. Серова, 2;
  • пересечение улиц Ударной и Сахалинской.

АСУДД позволяет рационально распределять транспортные потоки на дорогах в зависимости от их интенсивности. Использование системы — один из способов ускорить и упорядочить автодвижение в городе.

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Анастасия Фартыгина

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