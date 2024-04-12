В Казани увеличат количество «умных светофоров»
В этом году в Казани еще 13 светофорных объектов подключат к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД). В результате общее количество «умных» светофоров достигнет 232 из 475.
Модернизация затронет следующие участки:
- ул. Бутлерова, 56;
- ул. Вересаева, 1а;
- перекресток улиц Г. Тукая и Ф. Карима;
- ул. Восстания, 105;
- пересечение улиц К. Маркса и Миславского;
- пересечение улиц К. Маркса и К. Фукса;
- пересечение улиц Качалова и Шаляпина;
- перекресток улиц Островского и Суконной;
- ул.Островского, 57а;
- пересечение улиц Пржевальского и Лукина;
- остановка «Улица Серова» на ул. Серова;
- мечеть «Ярдэм» на ул. Серова, 2;
- пересечение улиц Ударной и Сахалинской.
АСУДД позволяет рационально распределять транспортные потоки на дорогах в зависимости от их интенсивности. Использование системы — один из способов ускорить и упорядочить автодвижение в городе.
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