Банк России опубликовал курс валют на 12 апреля
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 12 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.
Так, цена юаня повысилась на 0,04 рубля, доллар подорожал в цене на 0,5 рубля, евро, напротив, подешевел на 0,55 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань 12,91 рубля;
- доллар 93,72 рубля;
- евро 100,68 рубля.
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