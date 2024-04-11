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Банк России опубликовал курс валют на 12 апреля

16:48, 11.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 12 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослаб.

Так, цена юаня повысилась на 0,04 рубля, доллар подорожал в цене на 0,5 рубля, евро, напротив, подешевел на 0,55 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,91 рубля;
  • доллар 93,72 рубля;
  • евро 100,68 рубля.

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Разиль Самигуллин
Экономика

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