В Казани началось строительство перрона для приема 33 самолетов стран БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

В рамках подготовки к саммиту глав государств — участников БРИКС, который пройдет в Казани этой осенью, аэропорт города приступил к строительству нового перрона.

Новая стоянка для воздушных судов будет рассчитана на прием 33 больших самолетов и должна быть завершена к 1 октября текущего года. В настоящее время аэропорт способен обеспечить парковку лишь 12 широкофюзеляжных самолетов, что не соответствует потребностям предстоящего мероприятия.

Поэтому, для предоставления необходимой инфраструктуры и обеспечения комфортного приема делегаций из 33 стран, в аэропорту Казани принято решение о возведении дополнительного перрона. В случае его успешной реализации, будет обеспечена возможность приема всех авиарейсов без необходимости направления части из них в другие города.

Подготовка к саммиту БРИКС активно продолжается, и новый перрон станет важным шагом в обеспечении безопасного и эффективного воздушного сообщения во время мероприятия.

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Анастасия Фартыгина