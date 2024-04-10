Движение по улице Магистральной из-за пожара организовано в реверсивном направлении

Фото: Артем Гафаров

Как сообщил корреспондент «Реального времени», движение по улице Магистральной перекрывать не стали. Кроме того, оттуда протянута пожарная магистраль.

— Сотрудники ГИБДД по очереди открывают движение сначала в одну, потом в другую сторону. Сделали своего рода реверсивное направление движения, — рассказал корреспондент «Реального времени», ставший очевидцем происшествия.

Напомним, что на улице Яшь Кыч в Казани произошло возгорание мебельного цеха деревообрабатывающего предприятия. При этом внутри здания людей не находилось, а здание не эксплуатируется. Также у здания произошел обвал кровли.



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Олег Исаков, Артем Гафаров