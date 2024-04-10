На улице Яшь Кыч в Казани произошло возгорание частного цеха по производству мебели
На улице Яшь Кыч, д.2, в Казани произошло возгорание мебельного цеха.
— В 13.18 поступило сообщение о горении здания деревообрабатывающего предприятия по улице Яшь Кыч, д. 2, корпус 2, в Приволжском районе Казани. Идет тушение пожара, предварительно, пострадавших нет, — сообщили ГУ МЧС России.
— В данном здании располагался частный цех по производству мягкой мебели, — уточнили «Реальному времени» в МЧС.
Как сообщили «Реальному времени» очевидцы, внутри здания людей не находилось, а здание не эксплуатируется. Также, по их словам, у здания произошел обвал кровли.
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