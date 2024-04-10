Исполком Тукаевского района утвердил максимальный размер стоимости имущества для семей

Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района в Республике Татарстан принял постановление об установлении максимальных значений размера дохода и стоимости имущества на 2024 год.

Согласно новому постановлению, максимальный размер стоимости имущества для одиноко проживающих граждан составляет 944 073 рубля, а для семей из восьми человек — 7 552 584 рубля. Для определения права на социальную поддержку и помощь в жилищном вопросе установлен максимальный совокупный доход на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина.

Максимальный размер стоимости имущества таков:

для одинокого проживающего человека — 944 тысячи рублей;

для семьи из двух человек — 1,8 млн рублей;

для семьи из трех человек — 2,8 млн рублей;

для семьи из четырех человек — 3,7 млн рублей;

для семьи из пяти человек — 4,7 млн рублей;

для семьи из шести человек — 5,6 млн рублей;

для семьи из семи человек — 6,6 млн рублей;

для семьи из восьми человек — 7,5 млн рублей.

Максимальное значение размера совокупного дохода, что приходится на каждого члена семьи и одинокого гражданина, составляет 32 тысячи рублей



Постановление направлено на более точное определение пороговых значений дохода и стоимости имущества, что обеспечит эффективное регулирование предоставления жилья гражданам Тукаевского муниципального района в Республике Татарстан.

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Анастасия Фартыгина