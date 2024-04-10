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Исполком Тукаевского района утвердил стоимость 1 кв.м жилплощади

13:52, 10.04.2024
Исполком Тукаевского района утвердил стоимость 1 кв.м жилплощади
Фото: Сафина Аделия

Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района в Республике Татарстан принял постановление, направленное на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан».

Согласно документу, утверждена стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальных выплат на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан в размере 60 000 рублей.

Это решение принято в соответствии с письмом Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков Республики Татарстан» и во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Утвержденная стоимость жилья будет действовать на территории Тукаевского муниципального района во втором квартале 2024 года.

Это постановление направлено на поддержку молодых семей и улучшение жилищных условий граждан района. Размер социальных выплат будет рассчитываться исходя из утвержденной стоимости квадратного метра жилья, что способствует реализации программы обеспечения качественным жильем населения региона.

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Анастасия Фартыгина
ОбществоВласть Татарстан

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