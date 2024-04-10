Сменившие Zara магазины завершили год с убытками в 5,4 млрд

Новые магазины одежды Maag, Ecru, Dub и Vilet, которые пришли на смену брендам Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius, начали восстанавливать продажи после 2022 года. Тогда магазины, называвшиеся еще Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, большую часть года простояли закрытыми, об этом рассказал «РБК».

В 2023 году АО «Новая мода» (бывшее АО «Зара СНГ»), которое управляет этими магазинами, увеличило выручку более чем в два раза — с 9,7 млрд рублей в 2022 году до 21 млрд рублей. Однако компания закончила год с убытками. Причина — рост расходов и то, что общая выручка «Новой моды» значительно ниже, чем была у «Зара СНГ» в 2021 году.

Спрос на товары пришедших на смену Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius магазинов есть. Выручка от продажи одежды за 2023 год увеличилась с 5,4 млрд рублей в 2022-м до 19,8 млрд рублей, обуви — с 585,2 млн до 1 млрд рублей. Тем не менее этого недостаточно, чтобы выйти в плюс.



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Олег Исаков