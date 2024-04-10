Более 75% молодых людей выбирают работу по интересным задачам, зарплату поставили на второй план

Российские соискатели в возрасте 18—25 лет при поиске новой работы в первую очередь обращают внимание на интересные задачи. Однако важны и другие критерии, такие как заработная плата, график работы, work-life balance и расположение офиса. Об этом сообщает «Газета.ru» с отсылкой на исследование Uteam.

Исследование показало, что предлагаемая заработная плата важна для 71% опрошенных, интересные задачи — для 76%, рабочий график и гибкость — для 62% соискателей, а возможность поддерживать баланс между работой и личной жизнью — для 64%.

— На российском рынке труда сохраняется нехватка персонала. На одну вакансию сегодня приходится всего 3,5 резюме, что говорит о дефиците кадров. Однако для соискателей это открывает новые перспективы для трудоустройства. Большое количество вакансий позволяет соискателям делать осознанный выбор и останавливаться именно на тех предложениях от компаний, которые максимально соответствуют индивидуальным требованиям и интересам. При этом люди все больше внимания уделяют не только уровню заработной платы. Работа только ради денег — не про современного соискателя, — рассказала генеральный UTEAM Анна Крылова.

В топ-10 критериев для выбора работы вошли также наличие ДМС и страхование жизни (31%), расположение офиса (36%), коллектив и непосредственный руководитель (32%), компания и ее репутация (37%), возможности для карьерного роста (44%), а также бенефиты и дополнительные льготы (17%).

Любопытно, что 49% опрошенных зумеров выбрали бы работу с более высокой зарплатой, но без ДМС, бенефитов и обучения, а вот еще 51% согласны на более низкую зарплату, но зато со всеми перечисленными бонусами. Если же выбор стоит между более высокой зарплатой и удобным комфортным графиком, то приоритет деньгам отдадут 56%.

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Олег Исаков