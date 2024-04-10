В Госдуме предложили изменить закон о службе в уголовно-исполнительной системе

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение проект закона о внесении изменений в Федеральный закон «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации».

Законопроект направлен на сохранение кадрового потенциала уголовно-исполнительной системы и предусматривает ряд изменений, которые позволят сотрудникам УИС, признанным негодными к службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в ходе выполнения задач в особых условиях, продолжить службу по своему желанию.

Нововведения следующие:

предлагается исключить предельный возраст для поступления на службу в УИС и заменить его возрастными ограничениями для пребывания на службе;

предоставление возможности заключения краткосрочных (до одного года) контрактов на прохождение службы в УИС для выполнения специальных задач либо задач в особых условиях;

изменение режима служебного времени сотрудника УИС: возложение на него дополнительных обязанностей, командирование его в другую местность и временный перевод в другое подразделение без согласия сотрудника в период действия военного положения, чрезвычайного положения, вооруженного конфликта и других особых условий.

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект, отметив, что его реализация не потребует дополнительных бюджетных ассигнований и не повлияет на финансовое положение государства.

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Анастасия Фартыгина