В татарстанском поселке Уруссу на пожаре пострадали двое взрослых и ребенок

Фото: предоставлено МЧС России

В Ютазинском районе Татарстана в поселке городского типа Уруссу произошел пожар в частном доме на улице Татарстан. Сообщение о возгорании поступило на номер вызова пожарной охраны.

По прибытии пожарных МЧС России горели пристроенная дощатая веранда и кровля частного бревенчатого дома. Пытаясь выбраться из горящего дома через веранду, получили ожоги и были госпитализированы в Уруссинскую ЦРБ женщина 1985 г.р., мужчина 1974 г.р. и мальчик 2015 г.р.

Пожар был потушен, его площадь составила 76 кв. метров. По предварительной версии дознавателей МЧС России, причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования — предположительно, произошло короткое замыкание электропроводки на веранде.

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Олег Исаков