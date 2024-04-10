Санаторий «Крутушка» удвоил прибыль по итогам года

Выручка АО «Санаторий Крутушка» в 2023 году выросла до 152 млн рублей, что на 20,6% больше, чем годом ранее. В 2022 году показатель составил 126 млн рублей. Информацию об этом «Реальное время» получило из финансовой отчетности компании.

Кроме того, за прошедший год на 120,51% выросла и чистая прибыль санатория — с 39 тысяч в 2022-м до 86 тысяч в 2023 году. При этом себестоимость продаж составила 138 365 000 рублей, что на 18,24% больше, чем в 2022 году.

Объем краткосрочных обязательств компании за минувший год вырос на 2,45% — до 43,4 млн рублей, что выше показателя 2022 года на 1 миллион. На 11% увеличилась дебиторская задолженность акционерного общества — 36,8 млн рублей в 2023-м против 33,1 млн в 2022 году. Объем долгосрочных обязательств в период с 2021 по 2023 год также вырос — с 36 до 39,3 млн рублей.

Ранее «Реальное время» рассказало, что ООО «Казанский гипсовый завод» в 2023 году поднял чистую прибыль в 26 раз. С показателя 192 тыс. рублей она выросла до 5,1 млн рублей.

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Олег Исаков