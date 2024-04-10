Рекорд Овечкина по голам в НХЛ в XXI веке превзошел американский игрок

Американский хоккеист Остон Мэттьюс, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс», установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне в XXI веке, сообщает «Газета.ru».

В победном матче против «Нью-Джерси Дэвилз», завершившемся со счетом 5:2, 26-летний американец поразил ворота соперника и забросил 66-ю шайбу в сезоне. Для достижения этого результата игроку понадобилось провести 77 матчей в текущем сезоне. До этого лучший показатель в XXI веке составлял 65 шайб, он установлен капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в сезоне-2007/08.

Всего в нынешнем сезоне американец набрал 104 очка. Средняя результативность сезона-2023/24 составляет 6,22 гола за игру — на 0,14 меньше, чем в сезоне-2022/23.

В Континентальной хоккейной лиге рекорд по заброшенным шайбам принадлежит экс-нападающему магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину. В свой актив российский форвард записал 48 рекордных шайб в сезоне 2016—2017. В нынешнем сезоне нападающему омского «Авангарда» Риду Буше не хватило четырех шайб до повторения рекорда — 44 заброшенные шайбы в 64 играх.

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Олег Исаков