Ураза-байрам в Казани: праздник окончания поста пройдет на двух площадках

Мероприятия, посвященные празднованию Уразы-байрам, пройдут сегодня, 10 апреля, на двух площадках города — на Кремлевской набережной и в Старо-Татарской Слободе.

На Кремлевской набережной праздник начнется в 13.00. Здесь будут работать большая и детская сцены, выступят артисты татарской эстрады.

— Гости праздника смогут попробовать блюда национальной кухни, в том числе эчпочмаки. На набережной также будет работать ярмарка с продукцией местных мастеров и халяль-маркет. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и интерактивах, а юных гостей праздника будут развлекать аниматоры, — рассказала пресс-служба мэрии Казани.

В Старо-Татарской слободе праздник начнется также в 13.00 на пешеходной улице Каюма Насыри. Здесь выступят многие артисты и деятели искусств, такие как Мингол Галиев, Ильяс Халиков, Руслан Мазитов, АИДА, Диля Нигматуллина, Анзор Набиуллин и духовая банда Just Brass.

Также на площадке пройдет мастер-класс по изготовлению национальных аксессуаров, будут работать халяль-маркет и фуд-корт с национальной выпечкой. Вход на оба мероприятия свободный.

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Олег Исаков