Многодетным родителям предлагают выделить оплачиваемые часы на детей

Председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов прокомментировал RT проект о сокращении рабочей недели для многодетных родителей. Предлагается уменьшить продолжительность рабочей недели с 40 до 35 часов.

Соленов считает, что такой подход может привести к негативным последствиям: родители, испытывающие финансовые трудности, могут начать искать дополнительный заработок, что может привести к переутомлению и стрессу.

По мнению Соленова, гораздо эффективнее было бы предоставить многодетным сотрудникам пять оплачиваемых часов в неделю, которые они могли бы посвятить общению с детьми. Это позволит родителям проводить больше времени с детьми, отводить их в детский сад или школу, обсуждать проблемы и при необходимости общаться с учителями и воспитателями.

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