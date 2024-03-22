«ВКонтакте» возглавил топ социальных сетей в 2023 году

«ВКонтакте» возглавил топ социальных сетей в России в 2023 году по объему трафика. Количество посетителей этой площадки выросло на 20% по сравнению с 2022 годом. Второе место заняла соцсеть «Одноклассники», а на третьем месте расположился TikTok. Об этом сообщает сервис «Билайн.аналитика».

При этом на пять лет «повзрослел» самый многочисленный возрастной сегмент — с 30—35 лет до 35—40. Также на 2,5% увеличилась доля мужчин среди пользователей соцсети, и теперь ее показатель составляет 53,9% от общего числа абонентов «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что Казань стала первой в топе городов-миллионников по использованию Telegram. Также в Telegram в два раза вырос трафик, в WhatsApp* он вырос в 1,5 раза.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков