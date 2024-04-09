Почти 40% российских компаний привлекают самозанятых работников

Почти 40% компаний в России привлекают самозанятых сотрудников. Еще 18% организаций планируют начать сотрудничество с ними в ближайшем будущем, стало известно из исследования сервиса «Работа.ру». Об этом рассказала «Газета.ru».

Большинство бизнесменов (41%) уверены, что все больше сотрудников будут переходить на «свободный рынок» и работать в качестве независимых экспертов. 34% респондентов считают, что компании будут чаще прибегать к услугам внештатных самозанятых специалистов.

Чаще всего самозанятых привлекают представители малого и среднего бизнеса. В то же время большинство крупных (62%) и небольших (41%) компаний пока не имеют опыта работы с ними и не планируют этого делать.

При этом среди основных целей привлечения самозанятых 53% компаний отметили выполнение разовых и непрофильных задач. Услуги специалистов из креативной сферы, таких как дизайнеры и копирайтеры, требуются 39% опрошенных. 32% организаций хотят закрыть временную нехватку кадров, а 24% — получить консультации профильных экспертов.

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