Сегодня в Казани температура достигнет 17 градусов тепла

Фото: Реальное время

В Казани во вторник, 9 апреля, погода ожидается облачная, с прояснениями, осадков не прогнозируется. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем от +6 до +17 градусов. Ветер западный 2—4 м/с.

В Татарстане прогнозируется от +5 до +17 градусов. Также облачно, с прояснениями.

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