Двое участников «Движения первых» из Татарстана прошли обучение в Президентской академии РАНХиГС

Завершился очный этап Авторской мастерской Алексея Комиссарова «Государство. Молодые лидеры». В нем приняли участие 49 школьников и студентов из разных регионов России. Общеобразовательная программа позволила им погрузиться в особенности работы в государственном секторе, а также сформировать представление о ценности служения Отечеству. Двое участников из Татарстана приехали на обучение — это Ислам Гаврилов из Казани и Илья Бирюлин из Набережных Челнов.

Программа мастерской была построена по трем модулям, посвященным государственной службе и служению Родине. В завершение обучения участники защитили свои проекты, разработанные при помощи наставников и кураторов из Президентской академии — лучшие из них они смогут развить в рамках акселератора и грантового конкурса «Движения первых».

При этом проекты были посвящены ключевым компетенциям современного государственного служащего, личному видению карьерных траекторий на основе знаний, полученных во время мастерской, а также определению основных целей на будущее.

— Академия создает беспрецедентные возможности для школьников получить практические навыки и узнать об опыте выдающихся деятелей нашей страны, —отметила первый заместитель председателя правления «Движения первых» Наталия Мандрова.

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