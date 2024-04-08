В Казани стартовал 15-й сезон проекта «Кадровый резерв»

В Казани стартовал юбилейный, 15-й сезон республиканского проекта «Кадровый резерв». В нем примут участие 110 человек из разных городов и районов Татарстана, а также других регионов страны.

Первым мероприятием для ребят стала встреча с министром по делам молодежи Республики Татарстан Ринатом Садыковым. Министр поприветствовал участников проекта и подчеркнул, что они уже сделали большой шаг для своего саморазвития, пройдя на очный этап «Кадрового резерва».

«Вы пришли сюда за знаниями, новыми контактами, форматами общения, навыками. Это шаг вперед, который потом позволит сделать еще два. Проект растет, интерес повышается», — сказал Ринат Садыков.

Далее он в течение часа отвечал на вопросы участников проекта. Их интересовал профессиональный путь министра, его впечатления о стажировке в Японии, структура и особенности молодежной политики как отрасли, система высшего образования и студенческого самоуправления и многое другое.

Всего в этом году на «Кадровый резерв» поступило порядка 800 заявок. 110 участников смогли пройти через отборочный этап и будут участвовать в образовательной программе. Она пройдет с апреля по сентябрь и включит в себя три очных и два дистанционных этапа. Образовательная программа охватывает два направления: «Создаю и развиваю» (для новичков в сфере молодежной политики) и «Масштабирую и развиваю» (для тех, кто уже активно работает в этой сфере и стремится выйти на новый уровень).

Первый очный этап образовательной программы будет нацелен на то, чтобы участники смогли изучить себя, определить свои сильные стороны и зоны роста, а также будет посвящен основам коммуникации с разными целевыми аудиториями.

Проект проводится ежегодно с 2009 года Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке Правительства и Министерства по делам молодежи РТ. За 14 лет реализации проекта в нем приняли участие более 15 700 человек. Всего было обучено около 2 310 человек, из которых более 210 «резервистов» были приглашены на работу в органы государственной и муниципальной власти РТ, более 330 участников и финалистов проекта трудоустроены на предприятия промышленного и коммерческого секторов. Ранее в России создали федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе, следует из указа, подписанного президентом страны Владимиром Путиным.

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Разиль Самигуллин