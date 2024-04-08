В Татарстане пройдет международная просветительская акция «Тотальный диктант»

В этом году международная акция «Тотальный диктант» отмечает двадцатилетие. В Татарстане диктант напишут жители почти всех населенных пунктов. Для участников организуют более 1000 площадок. В Казани диктант можно будет написать на более чем 200 площадках: в библиотеках, вузах, культурных центрах, музеях и других местах.

Автором диктанта стала писатель, журналист и редактор Анна Матвеева. Она отметила, что текст будет посвящен дневникам как явлению и как жанру. Регистрация для всех желающих откроется 10 апреля на сайте акции. Диктант состоится 20 апреля.

Подготовиться к Тотальному диктанту жители республики могут онлайн с 27 марта: каждую среду с этой даты будет проходить онлайн-школа по подготовке к Тотальному диктанту. Обучение бесплатно и доступно для прохождения любому желающему.

Организаторы акции в Республике Татарстан: Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан совместно с Региональной молодежной общественной организацией «Центр культур и диалога» Республики Татарстан при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан и других организаций.

Напомним, в апреле также пройдет Всероссийская акция «Диктант Победы», она состоится 26 апреля. Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдет по всей России и за рубежом. В этом году задания диктанта будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам. Принять участие в акции может любой желающий.

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Разиль Самигуллин