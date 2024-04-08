Неосторожность при курении привела к гибели мужчины в частном доме в Зеленодольском районе Татарстана

Ночью 7 апреля в частном жилом доме по улице Новая в поселке Урняк Зеленодольского района произошел пожар. Прибывшие пожарные обнаружили горение дивана. Сотрудники пожарной охраны вынесли из дома мужчину 1971 года рождения. Его пытались реанимировать, но, к сожалению, он скончался в машине скорой помощи, не приходя в сознание.

Площадь пожара составила 2 кв. м. По предварительной версии, к возгоранию привела неосторожность при курении. МЧС Татарстана напоминает: курение может привести к трагическим последствиям.

Ранее в Нурлате произошел взрыв в жилом доме по адресу: ул. Заводская, 9. Пожар охватил двухэтажный дом. Загорелись четыре квартиры на 1-м и 2-м этажах. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

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Разиль Самигуллин