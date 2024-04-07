Общая выручка гостиничного бизнеса и общепита в Татарстане снизилась в 2 раза

Фото: Максим Платонов

Татарстанстат представил комплексный информационный аналитический доклад о социально-экономическом положении Республики Татарстан. Особое внимание уделено деятельности гостиниц и предприятий общественного питания.

В докладе отмечается, что показатели деятельности гостиниц и предприятий питания с начала года снизились в два раза.

Так, в январе 2024 года их общая выручка составила 10,8 миллиарда рублей, а в феврале — уже 5,5 миллиарда рублей. Таким образом, за месяц гостиничный бизнес и сфера общественного питания потеряли 5,3 миллиарда рублей.

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Анастасия Фартыгина