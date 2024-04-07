В Нурлате объявлен рейд против нарушителей

В Нурлате прошел рейд сотрудников местного отделения Госавтоинспекции, направленный на пресечение нарушений правил парковки. Особое внимание инспекторы уделили территории возле Нурлатской центральной районной больницы (ЦРБ).



На данном участке установлены дорожные знаки 3.27 и 3.28 «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Несмотря на это, некоторые автовладельцы оставляют свои транспортные средства вдоль проезжей части или прямо на ней, тем самым нарушая правила дорожного движения.

В ходе проверки были выявлены 4 нарушителя. На них были составлены административные материалы, а их транспортные средства эвакуированы на спецстоянку.

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Рената Валеева