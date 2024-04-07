Добыча полезных ископаемых в Татарстане снизилась на 7%

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанстат представил доклад о добыче полезных ископаемых в Республике Татарстан за январь-февраль 2024 года. Анализ был проведен в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Согласно полученным результатам, показатели января 2024 года составили 96,3%, что на 7% ниже по сравнению с январем 2023 года, итоговые данные сформированы по годовым формам федерального статистического наблюдения.



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Анастасия Фартыгина