8 апреля в Татарстане ожидается туман и гололед

МЧС напоминает жителям Татарстана о мерах безопасности в туман и гололед.

В ночь на 8 апреля в Татарстане ожидается туман, слабый гололед, а на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан рекомендует водителям быть особенно осторожными в условиях плохой видимости.

Во время движения следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Необходимо избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина