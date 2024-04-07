Следком России заслушает доклад о ходе расследования взрыва в Нурлате

Доклад о расследовании обстоятельств гибели и травмирования людей при пожаре в Татарстане будет представлен в центральный аппарат СК России.

6 апреля 2024 года в многоквартирном двухэтажном жилом доме в городе Нурлат Республики Татарстан произошел взрыв газового баллона. Это привело к возгоранию четырех квартир на первом и втором этажах, а также к разрушению наружных стен.

В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали. Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Глава ведомства поручил руководителю Следственного комитета России по Республике Татарстан представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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Рената Валеева