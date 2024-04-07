В России снизилось число западных торговых партнеров

Страны Запада не вошли в число главных торговых партнеров России. Последней из первой пятерки выпала ФРГ, сообщает «РИА Новости».

За 2023 год товарооборот России составил 710,1 млрд долларов. Из этой суммы 51% пришелся на азиатские страны, 23% — на Европу, 11% — на Ближний Восток, 8% — на ближнее зарубежье. Доля американских и африканских стран составила 4% и 3% соответственно.

Среди главных торговых партнеров России:

Китай;

Индия;

Турция;

Белоруссия;

Казахстан.

На первую пятерку стран в сумме пришлось 60% всего товарооборота России за прошлый год.

Лидирующую позицию занимает Китай: товарооборот с ним превысил 240 млрд долларов. На вторую строчку с пятой поднялась Индия с показателем в 64 млрд долларов. Это сразу в 1,8 раза больше, чем годом ранее. На третьем месте — Турция, товарооборот составил 56,5 млрд долларов.

Далее следуют Белоруссия (порядка 55 млрд долларов) и Казахстан (26 млрд долларов).

Во второй пятерке расположились ФРГ, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия и Нидерланды.

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Анастасия Фартыгина