Следком России возбудил уголовное дело в связи с пожаром в «Крокус Сити Холле»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с нарушениями требований пожарной безопасности в «Крокус Сити Холле» после теракта. Фигурантами уголовного дела стали ответственный за пожарную безопасность концертного зала и начальник пожарной команды «Крокуса». Оба находятся под подпиской о невыезде.

Дело связано с возможными нарушениями требований пожарной безопасности, которые могли усугубить ситуацию после поджога концертного зала террористами, сообщает ТАСС.

Ранее очевидцы утверждали, что после поджога боевиками в концертном зале не сработали системы автоматического пожаротушения, дымоудаления и аварийное освещение. Пожар распространился на площади почти 13 тыс. кв. м.

В правоохранительных органах также сообщили, что материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала «Крокус сити холл», могли способствовать стремительному развитию возгорания. В Crocus Group эту информацию опровергали и отмечали, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами.

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Анастасия Фартыгина