В Татарстане определены подрядчики для капремонта 653 домов

В Доме правительства Республики Татарстан состоялось совещание, на котором обсуждались вопросы капитального ремонта многоквартирных домов. Совещание провел президент республики Рустам Минниханов.

По данным на текущий момент, определены подрядчики по программе капремонта 653 многоквартирных домов в Татарстане. Работы уже начались в 330 домах в 35 муниципальных образованиях. На данный момент выполнено 11% строительно-монтажных работ и 5% сезонных видов работ.

Кроме того, в республике реализуется программа капитального ремонта объектов социально-культурной сферы. В ее рамках ведется ремонт 10 детских садов, 21 школы и 8 школьных столовых. Напомним, к 1 июня в Казани отремонтируют фасады 39 многоквартирных домов. На работы выделено более 3,4 млрд рублей.

Разиль Самигуллин