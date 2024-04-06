Стали известны новые перспективы для отечественных производителей грузовиков

В последние годы на российском рынке большегрузных автомобилей происходят значительные изменения. После ухода ряда западных компаний российские производители столкнулись с необходимостью предложить покупателям достойную альтернативу привычным европейским моделям. Об этом сообщает Газета.ru.

2022 год аналитики грузового сегмента авторынка назвали непростым, а 2023-й — весьма сложным. По данным агентства «Автостат», за 2022 год в России было куплено всего 84,2 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 15,6% меньше, чем годом ранее. Однако у китайских производителей, вроде Shacman, FAW, Howo, JAC и т.д., отмечен заметный рост продаж, превысивший 100%, а компании Shacman даже удалось увеличить свою долю на российском рынке в четыре раза — до 11,5%.

За 11 месяцев 2023 года грузовой рынок в России вырос на 77,9%, до 131,6 тыс. автомобилей, а доля китайских марок на нем составила 66%. При этом доля популярных европейских марок сократилась до 3,7% от рынка.

Эксперты в своих исследованиях практически не ссылаются на российских автопроизводителей. Предполагается, что они были заняты работой по заказам силовых ведомств и локализацией компонентов, поэтому не могли уделять максимального внимания гражданскому рынку.

Тем не менее существует мнение, что в 2024 году увеличение продаж новых грузовых авто продолжится, и основной прирост обеспечат отечественные бренды. Одним из показательных примеров можно считать новые большегрузы «Валдай», производство которых началось в Нижнем Новгороде в прошлом году.

На профильной осенней выставке COMTRANS нижегородский производитель показал сразу несколько новинок вроде самосвала «Валдай 33» или шасси «Валдай 18». Продажи этих моделей еще не запущены, зато флагман модельного ряда — седельный тягач «Валдай 45» — поступил в открытую продажу в начале декабря.

Этот тягач предназначен для перевозки больших партий грузов по междугородным магистралям. Его конструкция обладает интересными технологическими решениями, которые обеспечивают высокую функциональность машин и их приспособленность к работе в российских климатических условиях.

Самая важная часть любого автомобиля — его «сердце», проще говоря, силовая установка. В случае с «Валдаем» речь идет о 470-сильном дизельном двигателе в паре с 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Крутящий момент в 2200 Нм достигается уже на 1000—1100 об/мин.

Благодаря таким характеристикам «Валдай» способен работать в составе автопоезда полной массой до 45 тонн (в зависимости от типа полуприцепа чистого груза выходит до 26—27 т) в любых топографических условиях, даже в горной местности.

Кроме того, «Валдай» оснащен современной системой впрыска топлива под высоким давлением и интеллектуальным программным обеспечением роботизированной трансмиссии, которое формирует оптимальную стратегию переключения передач, исходя из рельефа местности. Например, при передвижении по холмистым районам чаще задействуется движение накатом на спусках (на нейтральной передаче).

Продуманность аспектов эксплуатации делает «Валдай 45» привлекательным предложением для бизнеса. Благодаря продуманной конструкции, машина обладает высокой грузоподъемностью без риска перегруза на ведущей оси, что крайне актуально в свете ужесточения со стороны регулирующих органов контроля за перегрузом.

У «Валдая 45» с обеспечением комфорта водителя все в порядке: внутренняя высота кабины составляет 190 сантиметров, что позволяет передвигаться по ней в полный рост. Есть два полноценных спальных места, продуманная система хранения из ящиков и боксов, а также климат-контроль и автономная система отопления.

Для бизнеса же важен режим именно эксплуатации машины, и здесь даже речь идет не про сам грузовик, а про условия по техническому обслуживанию, которые предлагаются автопроизводителем. Судя по всему, «Валдай 45» появился вовремя. И внимание к нему проявляется активное, что показала недавняя логистическая выставка TransRussia — новым тягачом заинтересовались крупные логистические, торговые и курьерские компании из России и стран ближнего зарубежья.

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Разиль Самигуллин